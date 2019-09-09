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Покупателя супермаркета под Москвой жестоко избили бутылкой (видео)

15:37
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Нападавший заявил, что мстил своей жертве

Жителю подмосковного Клина грозит до 7 лет лишения свободы за то, что в местном супермаркете устроил настоящую расправу над покупателем. Об этом сообщил "ТВ Центр".

Мужчина взял с полки бутылку и кинул в стоявшего рядом посетителя. Потом схватил ещё одну и разбил уже о голову жертвы. Причем на этом не остановился. Покупатель пытался спрятаться за стеллажами, но дебошир продолжал его атаковать.

С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в клинику, а хулиган уже полиции объяснил, что так мстил за украденную колонку.
 

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