Покупателя супермаркета под Москвой жестоко избили бутылкой (видео)

Нападавший заявил, что мстил своей жертве

Жителю подмосковного Клина грозит до 7 лет лишения свободы за то, что в местном супермаркете устроил настоящую расправу над покупателем. Об этом сообщил "ТВ Центр".

Мужчина взял с полки бутылку и кинул в стоявшего рядом посетителя. Потом схватил ещё одну и разбил уже о голову жертвы. Причем на этом не остановился. Покупатель пытался спрятаться за стеллажами, но дебошир продолжал его атаковать.

С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в клинику, а хулиган уже полиции объяснил, что так мстил за украденную колонку.

