ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский собирает чемоданы в США

14:30
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Там его ждет встреча с президентом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США в конце сентября, визит начнется 23-го числа.
Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский по телефону

Украинскому лидеру прислали письменное приглашение, что не часто делается в дипломатии. В Вашингтоне Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, правительством США, а также примет участие в Генассамблее ООН.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, дата встречи двух президентов пока не известна, о ней сообщат позднее, пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп отказался от встречи с Зеленским в Польше из-за бушующего в США урагана "Дориан".

Видео: премьер Украины разъезжает на самокате по коридорам правительства

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.