Зеленский собирает чемоданы в США

Там его ждет встреча с президентом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США в конце сентября, визит начнется 23-го числа.

Украинскому лидеру прислали письменное приглашение, что не часто делается в дипломатии. В Вашингтоне Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, правительством США, а также примет участие в Генассамблее ООН.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, дата встречи двух президентов пока не известна, о ней сообщат позднее, пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп отказался от встречи с Зеленским в Польше из-за бушующего в США урагана "Дориан".

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