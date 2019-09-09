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Самолет экстренно сел по пути в Москву из-за смерти пассажира

14:30
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Врачи не успели на помощь

На борту самолета "Боинг-777", который летел из Владивостока в Москву, скончался пассажир. Ланйер экстренно сел в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде.
Два пассажирских самолета столкнулись в "Шереметьево" (видео)

Самолет компании "Аэрофлот" приземлился в Нижнем Новгороде в 10:06 по столичному времени. По предварительным данным, у 63-летнего пассажира произошел сердечный приступ. На борт поднялись врачи, однако спасти мужчину им не удалось. 

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова сообщила ТАСС, что лайнер вылетел в аэропорт Шереметьево в 11:40.

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