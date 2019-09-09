Самолет экстренно сел по пути в Москву из-за смерти пассажира

Врачи не успели на помощь

На борту самолета "Боинг-777", который летел из Владивостока в Москву, скончался пассажир. Ланйер экстренно сел в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде.

Самолет компании "Аэрофлот" приземлился в Нижнем Новгороде в 10:06 по столичному времени. По предварительным данным, у 63-летнего пассажира произошел сердечный приступ. На борт поднялись врачи, однако спасти мужчину им не удалось.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова сообщила ТАСС, что лайнер вылетел в аэропорт Шереметьево в 11:40.