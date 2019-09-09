ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров понадеялся на последовательность Зеленского

15:03
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Москва оценила заявления украинского президента по Донбассу

Министерство обороны России готово к тесному сотрудничеству с Францией. Об этом на встрече глав военных и внешнеполитических ведомств двух стран заявил Сергей Шойгу.

Украина и Донбасс обсудят обмен "всех на всех" в сентябре
Опубликован список переданных Киеву украинцев в рамках обмена
35 на 35: Россия и Украина обменялись заключёнными

Мероприятие в таком формате состоялась впервые за почти семь лет. По словам Шойгу, предложения французских коллег уже изучили в нашем Минобороны. По многим вопросам позиции России и Франции близки.

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва позитивно восприняла идею наладить отношения с Парижем. Российско-французское взаимодействие будет способствовать урегулированию мировых проблем.

"Мы рады, что по решению наших президентов работа этого формата возобновляется. Внимательно анализируя процессы, которые являются причиной радикальных изменений в глобальном порядке, неоднократно выступали за то, чтобы все ведущие страны объедини свои усилия для того, чтобы обеспечить гармоничную трансформацию мироустройства, которая сложилась после окончания холодной войны", - заявил Лавров.

Прокомментировал глава МИД и обмен заключенными с Украиной. Москва рассчитывает, что позиция Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе и соблюдению минских соглашений будет и дальше определять курс Киева. Кроме того, Лавров надеется, что агрессивные решения Петра Порошенко после обмена заключенными будут отозваны.

Новости по теме
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.