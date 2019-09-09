Лавров понадеялся на последовательность Зеленского

Москва оценила заявления украинского президента по Донбассу

Министерство обороны России готово к тесному сотрудничеству с Францией. Об этом на встрече глав военных и внешнеполитических ведомств двух стран заявил Сергей Шойгу.

Мероприятие в таком формате состоялась впервые за почти семь лет. По словам Шойгу, предложения французских коллег уже изучили в нашем Минобороны. По многим вопросам позиции России и Франции близки.

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва позитивно восприняла идею наладить отношения с Парижем. Российско-французское взаимодействие будет способствовать урегулированию мировых проблем.

"Мы рады, что по решению наших президентов работа этого формата возобновляется. Внимательно анализируя процессы, которые являются причиной радикальных изменений в глобальном порядке, неоднократно выступали за то, чтобы все ведущие страны объедини свои усилия для того, чтобы обеспечить гармоничную трансформацию мироустройства, которая сложилась после окончания холодной войны", - заявил Лавров.

Прокомментировал глава МИД и обмен заключенными с Украиной. Москва рассчитывает, что позиция Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе и соблюдению минских соглашений будет и дальше определять курс Киева. Кроме того, Лавров надеется, что агрессивные решения Петра Порошенко после обмена заключенными будут отозваны.