Собчак показала округлившийся живот

Телеведущая подхлестнула слухи о втором ребенке

Телеведущая Ксения Собчак заинтриговала общественность новым снимком, на котором можно заметить ее округлившийся живот.

Скандально известная журналистка выложила в сториз в Instagram фотографию, на котором она сидит с телефоном в руках. Звезда одета в джинсовое платье-халат, которое подчеркивает ее изменившиеся формы.

Недавно Ксения Собчак опровергла информацию о беременности, назвав подобные слухи "дешевым хайпом". "Свадьбы по залету - это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность", - написала теледива в соцсети в ответ на домыслы о том, что она "залетела" от режиссера Константина Богомолова.

По данным СМИ, 13 сентября в центре Москвы состоится свадьба Собчак и Богомолова. По оценкам сведущих лиц, торжество обойдется паре примерно в 16 миллионов рублей.

Ранее актер Станислав Садальский назвал свадьбу Собчак и Богомолова "главным гламурным событием сентября". Он также подхватил слух о том, что телеведущая, которая недавно рассталась с актером Максимом Виторганом, ждет ребенка от режиссера.

Напомним, в 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. Через два года у них родился сын Платон. В конце 2018 году появились слухи о расставании пары. СМИ сообщили, что Собчак встречается с Богомоловым. Недавно стало известно, что Виторган закрутил роман с актрисой Нино Нинидзе.

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Видео: драка Виторгана и Богомолова