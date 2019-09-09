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Эксперт оценил опасность салата из помидоров и огурцов

15:13
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Существует мнение, что это несочетаемые продукты

Специалисты развенчали миф о несовместимости помидоров и огурцов.
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Существует мнение, что присутствующий в огурцах фермент аскорбиназа расщепляет витамин C, содержащийся в помидорах. Из-за этого салат теряет свои полезные свойства.

"От реальности данное утверждение весьма велико", - заявил доктор биологических наук профессор Алексей Москалев.

Как оказалось, ничего страшного нет. Для салата оба овоща нарезаются кусочками, а это значит, что соприкосновение аскорбиназы и витамина С минимальное, пишет газета "Известия". Сильное расщепление будет наблюдаться только в том случае, если оба овоща натереть на терке, а салат оставить на долгое время просто стоять.

"По этой причине салат лучше есть сразу, а не хранить долго. Чем дольше он стоит, тем больше витамина С будет разрушаться", - заявил эксперт изданию "Аргументы и факты".

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