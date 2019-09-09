Россиянам подарят новый выходной в честь православного праздника

Его назовут "Светлый понедельник"

Россияне получат еще один ежегодный выходной день. Сделать первый понедельник после Пасхи нерабочим предложили Госдуме депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Парламент готовится рассмотреть инициативу уже 10 сентября. Назовут новый праздник "Светлый пасхальный понедельник", россиянам предлагается его проводить в кругу семьи, близких и друзей.

Как напоминает Ura.ru, Российская Федерация — светское государство. Тем не менее, православное Рождество закреплено законом как выходной день. Если же будет принят предложенный законопроект, то "Светлый пасхальный понедельник" станет вторым православным праздником, в который россияне смогут не ходить на работу.

Инициаторы идеи отмечают, что, благодаря новому официальному празднику, граждане проявят уважение к "глубоким историческим традициям православного общества нашей страны". Россиянам представится возможность еще раз подтвердить особую роль православия в истории России. Авторы законопроекта подчеркивают, что следующий за Пасхой понедельник во многих западных странах – выходной.