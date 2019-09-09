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Россиянам подарят новый выходной в честь православного праздника

15:21
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Его назовут "Светлый понедельник"

Россияне получат еще один ежегодный выходной день. Сделать первый понедельник после Пасхи нерабочим предложили Госдуме депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
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Парламент готовится рассмотреть инициативу уже 10 сентября. Назовут новый праздник "Светлый пасхальный понедельник", россиянам предлагается его проводить в кругу семьи, близких  и друзей.

Как напоминает Ura.ru, Российская Федерация — светское государство. Тем не менее, православное Рождество закреплено законом как выходной день.  Если же будет принят предложенный законопроект, то "Светлый пасхальный понедельник" станет вторым православным праздником, в который россияне смогут не ходить на работу.

Инициаторы идеи отмечают, что, благодаря новому официальному празднику, граждане проявят уважение к "глубоким историческим традициям православного общества нашей страны". Россиянам представится возможность еще раз подтвердить особую роль православия в истории России. Авторы законопроекта подчеркивают, что следующий за Пасхой понедельник во многих западных странах – выходной.

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