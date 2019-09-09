"Я этому не учил": Шепелев оправдался за сквернословие сына Фриске

Малыш научился плохому

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил о том, что его шестилетний сын Платон начал материться. Сын певицы Жанны Фриске не смог сдержать эмоций при просмотре фильма.

Шепелев рассказал у себя в Instagram, что они с Платоном смотрели остросюжетный фильм. "У главного героя остаются считанные минуты, если его постигнет неудача, он никогда, никогда не сможет вернуться домой. Как на зло все идет не по плану. Срочно надо что-то делать. Скорее!" - описал ситуацию 36-летний телеведущий.

В самый ответственный момент Платон не выдержал и произнес бранное слово. "Переглянулись, решили не делать акцент, чтобы не осело в голове, смотрим дальше", - написал Шепелев. Однако киносеанс пришлось прервать, когда малыш снова выругался. Правда, во второй раз он сделал это шепотом.

"Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда ***? Я этому не учил", - заверил подписчиков Дмитрий Шепелев.

За считанные минуты пост экс-возлюбленного Фриске собрал свыше 12 тысяч отметок "Нравится". По просьбе Шепелева подписчики рассказали о том, как они впервые услышали от своих детей запрещенные слова.

- Все разрешено! Только говоришь, что это не очень хорошо, и все, - написал фигурист Алексей Ягудин.

- Выражать эмоции иногда надо даже детям. Это жизнь, они все слышат и видят.

- А не надо этому учить! Ваш ребенок, что, не общается нигде ни с кем? От социума много зависит!

- Акцент нужно делать обязательно! Но без крика и нравоучений! Спросить, где ребенок слышал эти слова? И объяснить, что есть хорошие слова, а есть плохие, которые повторять и использовать детям нельзя.

Напомним, Жанна Фриске умерла в июне 2015 года. Ей было 40 лет. Дмитрий Шепелев по какой-то причине поссорился с ее родителями и запрещает Платону видеться с бабушкой и дедушкой.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: танцующий сын Жанны Фриске растрогал народ​