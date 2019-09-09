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Информация о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной

15:38
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в родильном доме спокойная

Сообщения в СМИ о вспышке пневмонии в московском роддоме №4 при больнице имени Виноградова оказались ложными. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как уточнили в столичном управлении Роспотребнадзора, ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было.

"По результатам эпидемиологического расследования выявлено, что у девочки при рождении установлен диагноз "врожденная пневмония", а у мамы весь период беременности он протекал с многочисленными осложнениями, что подтверждается данными клинических исследований. По итогам лабораторно-инструментальных исследований с отбором проб, а также обследования персонала инфекция не выявлена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у пяти новорожденных в родддоме подтвержден диагноз внутриутробной пневмонии. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения позднее эту информацию опровергли.

Причинами возникновения внутриутробной пневмонии является инфекционное заболевание (в том числе ОРВИ), перенесенное женщиной во время беременности. Врожденная пневмония не передается от ребенка к ребенку, а передается ребенку только от матери в период беременности, что исключает возможность возникновения вспышки данного заболевания.

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