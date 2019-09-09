Самый опасный вид рака поражает молодежь

Этому способствуют фаст-фуд и антибиотики

Заболеваемость раком толстой кишки среди молодых людей неуклонно растет. Такая тенденция отмечена исключительно среди молодых людей – причем в девяти странах с высоким уровнем доходов.

Как отметили специалисты Немецкого центра исследования рака, были изучены данные из 43 стран. Авторы исследования считают, что глобальный обзор заболеваемости колоректальным раком у лиц в возрасте от 20 до 49 лет. Они отмечают, что предыдущие работы по этому вопросу касались только отдельных стран и регионов.

Лидирует по уровню заболеваемости среди молодежи Южная Корея: ежегодно этот диагноз ставят 13-ти из каждых 100 000 жителей в возрасте до 50 лет. Ниже показатель в Германии - 7,7 человек на 100 тысяч.

При этом экспертов очень тревожит увеличивающееся число молодых людей с этим заболеванием. Согласно исследованию, в течение десяти лет число случаев колоректального рака в возрасте до 50 лет увеличилось в 19 странах. Среди них, в основном, индустриальные страны со сравнительно высоким доходом - Австралия, Дания, Германия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Словения и США.

Причина такого явления пока неизвестна. Медики предполагают, в частности, влияние чрезмерного потребления готовой продукции и фаст-фуда. Вторая причина, предположительно - частое лечение детей антибиотиками, пишет "Российская газета".