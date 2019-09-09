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Бросил муж: подробности жуткого убийства детей на Камчатке

16:10
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Оказалось, что у мужчины есть другие жены

Жительница города Вилючинск Камчатского края пошла на убийство детей из-за ссоры с мужчиной.

По словам подруги подозреваемой, на такой поступок женщина пошла из-за измены отца младшего ребенка. Мужчина был мигрантом и, как оказалось, на родине у него остались жены. Чтобы избежать депортации, он вернулся к ним, бросив свою российскую возлюбленную с двумя детьми.

С родителями у женщины была плохие отношения, с отцом первого ребенка связь она не поддерживала. Несмотря на сложную обстановку, семья не стояла на профилактическом учете, в доме имелись все необходимые условия для воспитания детей, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Я тоже слышала, что муж к любовнице ушел. Может и, правда, не смогла справиться с эмоциями. Плюс сыграла роль послеродовая депрессия - остаться одной с маленькой лялькой – тяжело", - рассказала соседка губительницы.

Трагедия произошла 9 сентября в городе Вилючинске. 27-летняя женщина привязала к себе детей и зашла в бухту Крашенинникова. Она смогла отплыть на 40 метров, прежде чем полиция и очевидцы вмешались в ситуацию. Они вытащили из воды мать, однако детей спасти не смогли: пятилетний мальчик скончался в реанимации, а 1,5 месячная девочка – сразу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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