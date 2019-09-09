Древний континент обнаружили под современной Европой

Большая Адриа отделилась от суперконтинента Гондвана

Историю огромного массива суши – древнего континента Большая Адриа – удалось смоделировать геологам. Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой. А отдельные его части "всплывают" на поверхность в разных европейских странах.

Любопытные породы были обнаружены ранее в горных хребтах Южной Европы. Ученые решили, что это были морские отложения, которые затем поднялись в результате столкновения тектонических плит. Исследования доказали, что эти породы являются остатками древнего континента, пишет Science.

Теперь же ученым удалось определить размер, форму и историю этого массива суши. Большая его часть миллионы лет пролежала под мелководными тропическими морями.

Ученые считают, что Большая Адриа отделилась от суперконтинента Гондвана около 240 миллионов лет назад. Гондвана включала в себя современную Африку, Южную Америку, Австралию, Антарктиду, Индийский субконтинент и Аравийский полуостров.