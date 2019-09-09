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Вскрылись новые подробности нападения на Памфилову

16:31
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Ударивший главу ЦИК мужчина признал вину

В Следственном комитете сообщили новые подробности нападения на председателя ЦИК Эллу Памфилову. В ходе допроса обвиняемый в разбое Бахыт Карабалаев признал вину в ходе допроса.

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"Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было", - сказала представитель ведомства Светлана Петренко. Она также заявила, что до сих пор не выявлено, что за устройство нападавший применил в отношении потерпевшей.

Карабалаеву предъявлено обвинение по статье "Разбой, совершенный с проникновением в жилище". Следствие просит Басманный суд отправить обвиняемого под арест, передает ТАСС.

Нападение на Памфилову произошло в ночь на 6 сентября. Неизвестный проник в дом главы ЦИК России в подмосковной Истре и ударил ее предметом, похожим на электрошокер. Памфилова дала отпор преступнику, она ударила его стулом и выгнала из дома криками.

Позже выяснилось, что нападавший – это приезжий из Казахстана Карабалаев без документов, жилья и средств к существованию. Мужчина искал в доме еду. Памфилова ранее сообщила, что она бы накормила человека, если бы он просто попросил ее об этом.

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