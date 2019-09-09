Выборы в России: как фейки пытались выдать за нарушения

Серьезных нарушений на выборах выявлено не было

Центризбирком констатировал: серьёзных нарушений на выборах 8 сентября зафиксировано не было. Но несистемная оппозиция настаивает на обратном и даже предоставляет в качестве доказательства некие видеоролики, например, с так называемым карусельным голосованием. Однако, при более тщательном рассмотрении все они оказываются подделкой или "приветом" из прошлого. В Кремле уже заинтересовались ситуацией и ждут непредвзятого разбора фактов.

Казалось бы - классическое видео о нарушении: мол, на участке №53 в Санкт-Петербурге готовят карусельное голосование. Оппозиционный телеграм-канал безапелляционно утверждает: власти привозят пенсионерок, чтобы те поставили галочку напротив фамилии нужного кандидата. Только вот запись обрывается на самом интересном. Её явно подрезали. Точки над i расставляет полная версия. Так называемый "подвоз" оказывается хором, который должен выступать во дворе участка.

Это называется "шок-контент". Пара-тройка хлестких фраз в заголовке и всё: готовые фейк-ньюз. Детали и содержание не столь важны. Предполагается, что зритель разбираться не станет, а поверит на слово. Вот пользователь соцсети публикует ролик, на котором члены избирательной комиссии якобы 8 сентября и якобы в Питере осуществляют вброс бюллетеней. Другой ролик от 20 марта 2018 года. Что называется, найдите 10 отличий. Оказывается, это вовсе не Северная столица, а прошлый год, Армавир в Краснодарском крае. Или в Москве…

— А зачем же вы сюда пришли?

— Начальник сказал, что я должна проголосовать прийти.

— То есть вам начальник сказал, что помимо голосования на дому, вы должны еще проголосовать на участке?

— Я вас умоляю, вот об этом не надо.

Подпись к ролику: "Вот это поворот. Женщина проголосовала 2 раза: на дому и на участке". Не соответствует действительности, отвечает тут же Мосгоризбирком после тщательной проверки.

"Избиратель подала заявление о голосовании на дому, однако пришла на УИК, чтобы проголосовать. На УИК в голосовании избирателю отказано, на дому она еще не голосовала. Сообщение фейковое", - говорится в сообщении МГИК.

На все жалобы, поступающие от представителей несистемной оппозиции, и ЦИК, и Мосгоризбирком, и Общественный наблюдательный штаб оперативно реагировали. Проверяли по камерам видеонаблюдения, если требовалось, выезжали на место. Как правило, сообщения о нарушениях оказывались подделкой.

К примеру, так называемая общественная организация "Голос" и вовсе указала на карте инциденты, которые фиксировались на прошлых выборах.

"Организация "Голос", к которой все так прислушиваются, особенно за рубежами нашей Родины, да, и мы, мы тоже прислушиваемся, кстати. И они во многом нам помогают выявлять определенные нарушения. Но что мы сейчас видим. Вот наши сотрудники посидели и, собственно говоря, и отмечают на своей карте нарушений записи с прошлых выборов. Вот на 17 часов сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого", - рассказа Элла Памфилова.

Более того, когда сотрудники ЦИК сообщили "Голосу", что организация распространяет фейки, там признали это. Но удалять контент отказались. Объяснение блестящее. Выяснилось, что серверы объединения находятся в США и российское представительство может только публиковать данные из-за ограничения прав. Об иностранном вмешательстве в выборы заявлял еще накануне Роскомнадзор. Google, YouTube, Facebook, Instagram в день голосования публиковали политическую рекламу. Например, выводили в результатах поиска сайт, на котором избирателям прямо указывали, за каких кандидатов от оппозиции надо голосовать. Это прямое нарушение закона. О чем компании были предупреждены.

"Еще я хотел бы сказать о следующем факте, если вы обратили внимание на комментарий от компании Facebook, они говорят о том, что если бы к ним обратились, то они рассмотрели и в положенные сроки приняли бы решение по поводу распространения политической рекламы. В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома – это факт. В то же время, та реклама, которая относится к категории политической и в отношении которой и высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент, с ней ничего не произошло. Именно поэтому мы говорим, что мы имеем дело с двойными стандартами, попыткой влияния на результаты выборов. Ну и будем на это адекватно реагировать", - заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Ситуацией заинтересовались в комитете Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что непредвзятого разбора фактов ждут и в Кремле. А в Центризбиркоме по-прежнему констатируют: серьезных и реальных нарушений на выборах 8 сентября не зафиксировано.

Ольга Оксенич, Елена Макарова, "ТВ Центр".