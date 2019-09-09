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Собянин дал старт проходке участка метро "Карамышевская – Мневники"

16:29
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

К январю щит "Лилия" выйдет к станции "Мневники"

В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Старт в понедельник дал мэр столицы Сергей Собянин.

Щит с названием "Лилия" "нырнет" на глубину 30 метров и уже в январе 2020 года выйдет к котловану станции "Мневники". Затем он продолжит свою работу до станции "Можайская". В общей сложности, за год "Лилия" пройдет под землей более трех километров.

Протяженность Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней будет расположена 31 станция. Полностью завершить строительство нового кольца планируется к 2023 году.

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