Борису Джонсону грозит тюрьма из-за жесткого Brexit

Премьер-министр Великобритании может сыграть роль "мученика"

В понедельник вечером британский парламент по воле премьер-министра уходит на внеплановые каникулы. Вынужденный отдых депутатов Палаты общин продлится до 14 октября. Борис Джонсон объясняет это решение формированием новой внутриполитической повестки Соединённого Королевства. Однако не исключено, что таким образом он просто лишил парламент права голоса накануне Brexit. Ситуацию вокруг выхода Великобритании из ЕС с полным правом можно назвать тупиковой, однако премьер продолжает заявлять, что развод Лондона и Брюсселя состоится 31 октября.

Визит Бориса Джонсона в Дублин - еще один непрозрачный намек, что британский премьер не намерен оттягивать Brexit. Ирландский вопрос, который ставил его под вопрос, долгое время оставался на втором плане. Теперь пришло время решить и его. Республика может заблокировать выход королевства из ЕС, если соглашение не будет содержать особые условия для Северной Ирландии, касающиеся границы. Сейчас по большому счету она существует лишь на бумаге, но если Brexit будет осуществлен, она станет фактической, со всеми соответствующими атрибутами.

"Как человека, который много раз переходил границу, я содрогаюсь при мысли, что на территории Великобритании могут появиться пограничные переходы и сторожевые башни. Я могу сказать то, что уже много раз говорил, Великобритания никогда не будет проводить проверки на границе. И я надеюсь, что наши друзья в Евросоюзе скажут то же самое", - сообщил Джонсон.

Премьеры Британии и Ирландии более получаса общались за завтраком, затем вели переговоры в расширенном составе. О многом удалось договориться, но окончательно избавиться от разногласий не удалось.

"Мы должны защищать мир и процветание Ирландии, поэтому соглашение о выходе для нас - это важный элемент гарантий, если не будет найдена альтернатива. Но эта альтернатива должна быть реалистичной, юридически обязательной и достижимой, и на сегодняшний день мы не получили никаких подобных предложений", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Западная пресса сочувствует Джонсону и рисует для него нерадужные перспективы. Парламент утвердил законопроект, согласно которому, если соглашение с ЕС не будет заключено до 19 октября, то Brexit должен быть отложен. Премьер и его правительство готовят план обхода этого документа.

"Ему, вероятно, придется пойти на то, что он ранее исключал: или нарушение закона, или заключение соглашения, которое приведет Британию к глубокому конституционному кризису. Некоторые из его союзников по Brexit даже призывают его стать "мучеником" и отправиться в тюрьму. Хотя это крайне маловероятно, но многие из значимых событий в британской политике в последние дни, еще совсем недавно, считались практически невозможными", - говорится в заметке Washington Post.

Невозможным в столь кратчайшие сроки считался и сам Brexit. Но Джонсон, который грозился умереть в канаве в случае провала, и теперь настаивает — менее чем через два месяца Великобританию и Евросоюз уже ничего не будет связывать.

"Конечно, мы должны осуществить Brexit. Великобритания должна выйти 31 октября, иначе я боюсь, что нашей стране будет нанесен необратимый ущерб. Наша демократическая система утратит всякое доверие", - сказал Джонсон.

Впрочем, оно во многом уже утрачено и среди противников Brexit, и среди его сторонников, которые теперь опасаются, что выход из ЕС может быть сорван.

"Это просто беспорядок. Это отвратительно и, честно говоря, граничит с изменой. Они идут против воли людей", - уверен Мик Феникс.

Великобритания остается в неопределённости. Закон об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения еще должна подписать королева. А Палата общин проводит последнее заседание перед вынужденным отпуском, которое инициировал британский премьер.

Александр Огородников. Георгий Могунов. "ТВ Центр".