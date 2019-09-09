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Лавров ждет отмены Киевом агрессивных решений Порошенко

16:47
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Обмен задержанными позволит урегулировать ситуацию в Донбассе

Обмен задержанными между Киевом и Москвой позволит урегулировать кризисную ситуацию в Донбассе. Кроме того, это даст возможность отозвать агрессивные решения администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев

"Мы выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом "35 на 35". Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны", - заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел сказал об этом на пресс-конференции по итогам по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2".

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. В Кремле этот обмен также сочли поводом для осторожного оптимизма.

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оценивая церемонии встречи в России и на Украине, Песков отметил, что разница не в эмоциональном фоне и не в церемониальности. Важна, по словам пресс-секретаря, та работа, которая предшествовала этому обмену, передает РИА Новости.

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