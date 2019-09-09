Лавров ждет отмены Киевом агрессивных решений Порошенко

Обмен задержанными позволит урегулировать ситуацию в Донбассе

Обмен задержанными между Киевом и Москвой позволит урегулировать кризисную ситуацию в Донбассе. Кроме того, это даст возможность отозвать агрессивные решения администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Мы выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом "35 на 35". Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны", - заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел сказал об этом на пресс-конференции по итогам по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2".

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. В Кремле этот обмен также сочли поводом для осторожного оптимизма.

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оценивая церемонии встречи в России и на Украине, Песков отметил, что разница не в эмоциональном фоне и не в церемониальности. Важна, по словам пресс-секретаря, та работа, которая предшествовала этому обмену, передает РИА Новости.