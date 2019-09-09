Наркологи против: эксперты жестко раскритиковали российское пиво

Отечественный напиток не соответствует стандартам

Российские эксперты категорически против продажи пива отечественного производства на стадионах. В России напиток не соответствует высоким стандартам качества, уверен главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

"Мы выступали с инициативой, и не раз, чтобы пиво было качественным. Пока пиво в стране могут делать из сахара и дрожжей, то мы в любом случае будем против подобного пива или, точнее, напитка, который называется пивом", - цитирует Брюна ТАСС.

Пиво имеет тысячелетнюю историю, однако не всякий продукт может носить это название, уверен эксперт.

"Оно должно быть сделано по стандартам серьезным. Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями", - пояснил Брюн.

Тем временем Минфин уже подготовил положительный отзыв на инициативу депутатов от ЛДПР Лебедева и Свищева. Они предлагают разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей - а ведомство, в свою очередь, уверяет, что это не скажется на безопасности зрителей.

Однако нарколог подчеркивает, что законопроект рассчитан на увеличение числа потребителей напитка. Под пагубное влияние также могут попасть и подростки. Эксперт надеется, что внесенный в Госдуму законопроект о новом возрастном цензе на продажу алкоголя будет принят – тогда будут продавать только с 21 года.