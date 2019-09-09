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США лишились ценного агента в российском правительстве

17:41
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Кураторы опасались, что источник раскроют

Разведке Соединенных Штатов пришлось  в 2017 году вывозить из России своего ценного агента. Кураторы опасались его разоблачения. Скандальную информацию обнародовала телекомпания CNN, она ссылается на осведомленных сотрудников администрации президента США.
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Имени агента журналисты не называют. Однако подчеркивается, что он был "одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона из страны было продиктовано опасением за его безопасность. Спецслужбы были обеспокоены тем, как президент США Дональд Трамп обращается с секретной информацией. Так, в мае 2017 года на встрече в Белом доме с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком Трамп спокойно обсуждал секретные разведданные.

Как сообщила CNN, отзыв этого агента имел серьезные последствия. Ссылаясь на представителей разведки, телекомпания утверждает, что "восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся".

На сообщения телевидения тут же отреагировали в ЦРУ. Представитель ведомства в Лэнгли Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании "неточной" и высказалась о "вводящих в заблуждение спекуляциях", передает ТАСС.

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