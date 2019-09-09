США лишились ценного агента в российском правительстве

Кураторы опасались, что источник раскроют

Разведке Соединенных Штатов пришлось в 2017 году вывозить из России своего ценного агента. Кураторы опасались его разоблачения. Скандальную информацию обнародовала телекомпания CNN, она ссылается на осведомленных сотрудников администрации президента США.

Имени агента журналисты не называют. Однако подчеркивается, что он был "одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона из страны было продиктовано опасением за его безопасность. Спецслужбы были обеспокоены тем, как президент США Дональд Трамп обращается с секретной информацией. Так, в мае 2017 года на встрече в Белом доме с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком Трамп спокойно обсуждал секретные разведданные.

Как сообщила CNN, отзыв этого агента имел серьезные последствия. Ссылаясь на представителей разведки, телекомпания утверждает, что "восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся".

На сообщения телевидения тут же отреагировали в ЦРУ. Представитель ведомства в Лэнгли Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании "неточной" и высказалась о "вводящих в заблуждение спекуляциях", передает ТАСС.