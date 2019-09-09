Колонну военной техники взорвали в Херсонской области

Сообщается о крупном ущербе

Чрезвычайное происшествие с колонной военной техники в Херсонской области Украины. Во время передислокации воинской части прогремели несколько взрывов. Следствие сообщает о крупном ущербе.

"Военная часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. В одном из грузовых прицепов колонны военной техники случилось возгорание, а впоследствии - несколько взрывов...", - говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины.

По данным следствия, в прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и "конструктивные элементы защитной динамической брони". В результате взрывов эти элементы были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах, сказано в сообщении. По последним данным, военные и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

В пресс-службе ГБР уточнили, что готовятся ходатайства в суд, также будут проведены экспертизы. Следствие рассматривает ЧП, как "неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах", передает РИА Новости.