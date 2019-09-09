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"Настоящая леди": Джоли откровенно рассказала об отношениях с детьми

18:56
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Актриса хочет быть мягкой и ранимой

Дети Анджелины Джоли позволяют актрисе почувствовать себя настоящей леди. 44-летняя актриса рассказала об отношениях с наследниками в откровенном интервью. По словам голливудской звезды, к примеру, дети очень трогательно поздравляют ее с Днем матери.
Питт отобрал у Джоли дочь Шайло

"В День матери дети готовят для меня завтрак и собирают цветы. Они относятся ко мне как к самой настоящей леди. Я часто понимаю, что я гораздо сильнее, чем я о себе думаю. Однако по своей сути я все равно мягкая и ранимая. Я просто хочу, чтобы мне позволили быть мягкой", - призналась Джоли.

В беседе с изданием HELLO! Джоли рассказала, как менялось ее восприятие себя и детей по мере того,как наследники взрослели. Мамочкой она себя ощущала, когда дети были совсем маленькие. С тинейджерами Энджи сама ощущала себя подростком. Джоли призналась: сейчас она заново открывает себя.

Анджелина Джоли и ее бывший супруг Брэд Питт воспитывают шестерых детей. Актеры расстались три года назад, однако затянувшийся бракоразводный процесс завершился лишь  в апреле этого года. Они договорились о совместной опеке над детьми.

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