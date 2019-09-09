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Звезда "Игры престолов" сыграет Джеймса Бонда?

19:13
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Софи Тернер намерена бороться за роль женщины-суперагента

Британская актриса Софи Тернер рассчитывает заполучить роль женщины-суперагента в будущем фильме о Джеймсе Бонде. Артистка пообещала сделать все возможное, чтобы ее воспринимали не только как Сансу Старк из сериала "Игра престолов".

"Мне нужно работать, пробовать разные вещи, оттачивать свое мастерство, иначе я всегда буду ассоциироваться с Сансой", - сказала Тернер (цитата по РИА Новости).

В интервью Le Figaro она уточнила, что намеревается сыграть в фильме о Бонде не его девушку, а суперагента. Актриса мечтает сыграть роль, которая потребовала бы от нее тщательного изучения характера персонажа.

Для новой работы Тернер уже записалась в университет на курсы криминалистики. По ее мнению, это поможет ей глубже изучить психологию своего персонажа.

Как пишет Teleprogramma.pro, сыгравший роль Бонда Пирс Броснан одобряет взгляд Тернер на персонажа. Он заявил, что Бонд действительно мог бы стать женщиной.

Ранее стало известно, что в новом фильме бониданы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Согласно сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и номер 007 отдают новому оперативнику - женщине.

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