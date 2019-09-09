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Уйти красиво: ослабевший "Дориан" остановил жизнь в канадских провинциях

19:28
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Военные разбирают завалы

Ураган "Дориан" напоследок натворил дел. В канадских провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда до сих пор остаются без света более 200 тысяч потребителей. Из-за отсутствия электричества закрыты школы, не работают многие магазины и различные учреждения.
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Проблема и с движением на дорогах. Светофоры не работают, а у полиции не хватает личного состава, чтобы направить регулировщиков на каждый перекресток. Поэтому стражи порядка призывают горожан проявлять осторожность и внимательность при пользовании автотранспортом.

Все сотрудники аварийных служб задействованы в ликвидации последствий стихии. В канадские провинции направлены 700 военнослужащих. Они помогают вывозить поваленные деревья и мусор с улиц. А потерявший силу "Дориан" тем временем остановился в 300 километрах от острова Ньюфаундленд, передает телеканал CBC.

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