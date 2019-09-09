Арестован избивший Памфилову мужчина

Искавшего еду в доме главы ЦИК накормят в СИЗО

Напавший на председателя ЦИК России Эллу Памфилову мужчина арестован на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Обвиняемый в разбое бездомный Бахыт Карабалаев до 6 ноября будет находиться в СИЗО. Таким образом, суд удовлетворил просьбу следствия, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Карабалаев проник в дом главы ЦИК в поисках еды. Он напал на женщину в ее собственном доме, но получил отпор и был вынужден бежать. Памфилова получила травмы: повредила палец, а также получила ожоги, синяки и царапины.

В понедельник обвиняемый признал свою вину и рассказал на допросе подробности нападения. По его словам, он не знал, чей дом грабит.

Видео: Памфилова прокомментировала нападение

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