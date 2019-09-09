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Арестован избивший Памфилову мужчина

19:30
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Искавшего еду в доме главы ЦИК накормят в СИЗО

Напавший на председателя ЦИК России Эллу Памфилову мужчина арестован на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Вскрылись новые подробности нападения на Памфилову
Памфилова рассказала, кто на нее напал

Обвиняемый в разбое бездомный Бахыт Карабалаев до 6 ноября будет находиться в СИЗО. Таким образом, суд удовлетворил просьбу следствия, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Карабалаев проник в дом главы ЦИК в поисках еды. Он напал на женщину в ее собственном доме, но получил отпор и был вынужден бежать. Памфилова получила травмы: повредила палец, а также получила ожоги, синяки и царапины.

В понедельник обвиняемый признал свою вину и рассказал на допросе подробности нападения. По его словам, он не знал, чей дом грабит.

Видео: Памфилова прокомментировала нападение

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