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Пошла на рекорд: Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy

20:00
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Певица призналась, что от волнения у нее пропал сон

Анна Седокова в третий раз за свою 13-летнюю карьеру в шоу-бизнесе появилась на обложке известного мужского журнала Playboy. Певица считает, что эта фотосессия – лучшая, по словам артистки, она никогда еще не чувствовала себя такой красивой.
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"За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала", — написала Анна. Седокова выступала в группе "ВИА Гра" в 2002-2004 годах, позже стала заниматься сольной карьерой. У артистки трое детей.

Певица похвасталась своим достижением в Instagram. Артистка призналась, что после того, как появилась обложка, она так разволновалась, что не смогла заснуть. Седокова призвала женщин не думать о возрасте: она уверена, что "женственность раскрывается с каждым годом, как вкус хорошего вина". А чтобы помнить об этом, надо периодически устраивать такие откровенные фотосессии – для себя. Чтобы в моменты плохого настроения или неуверенности в себе пересмотреть эти снимки и понять, какой женщина может быть прекрасной.

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