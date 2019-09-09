Собянин рассказал о ходе строительства западного участка БКЛ

Мэр Москвы дал старт щиту "Лилия"

В Москве началось строительство двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии метро от станции "Карамышевская" до "Мневников". Старт щиту "Лилия" дал Сергей Собянин. С запуском западного участка БКЛ район Мневниковской поймы будет полностью обеспечен метро. В перспективе на базе "Карамышевской" создадут транспортно-пересадочный узел, которым будут пользоваться до 70 тысяч пассажиров в день.

Тяжелой техникой управляет электроника. Вся система полностью автоматизирована. Перед запуском механики еще раз проверяют "Лилию" на прочность. Тоннелепроходческий щит снова в деле.

"Лилия" уже зарекомендовала себя в работе. Первый в истории московского метростроения десятиметровый тоннелепроходческий комплекс успешно построил двухпутный тоннель от станции "Юго-Восточная" до "Окской" Некрасовской линии метро. Теперь настало время проходок на Большой кольцевой линии.

Возведение Большой кольцевой линии - в самом разгаре. Сейчас это самый масштабный транспортный проект столицы. БКЛ станет наиболее протяженной кольцевой линией метро в мире. На стройке работают сразу 14 проходческих щитов. С сегодняшнего дня и "Лилия".

"Начинает проходку, проходит 900 метров, потом мы протаскиваемся, не разбирая щит по станции "Мнёвники" и дальше выходим на новый тоннель", - рассказал механик Анатолий Гришин.

Этому щиту предстоит преодолеть под землей в общей сложности больше трех километров. Официальный старт проходки дает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все тоннели находятся в работе. Запускаем тоннелепроходческий щит последний. "Лилия" нырнет на глубину 30 метров и через несколько месяцев вынырнет на следующей станции, пойдет до "Можайской". Всего на западном участке БКЛ так или иначе примыкают микрорайоны с общей численностью жителей около полумиллиона человек, так что это важный и нужный проект", - сообщил Собянин.

Этот район Москвы, расположенный в Мнёвниковской пойме, в скором времени будет полностью обеспечен метро. Рядом со станцией "Карамышевская" появится новый район, построенный по программе реновации. Возведение жилых домов еще только в планах, а вот станция уже строится.

"Глубина - 25 метров. Можно сказать среднего заложения, сооружается в глинах, в основании трещиноватые известняки водонесущие", - заявил заместитель директора по строительству Дирекции "Метро- 1" Дмитрий Лавринеко.

Среди пассажиров "Карамышевской" будут и многочисленные посетители спортивного центра в Крылатском, и жители района Филевский парк. К нему построят мост через Москву-реку. А в будущем на базе станции метро планируют также создать новый транспортно-пересадочный узел. Ожидается, что им будут пользоваться до 70 тысяч пассажиров в день.

Елена Сахно, Владимир Черных, Дмитрий Иванов, Александр Ивановский. "ТВ Центр".