Медведев поздравил Беглова с победой на выборах губернатора Петербурга

Премьер-министр также оценил итоги единого дня голосования

Итоги единого дня голосования оценил председатель правительства Дмитрий Медведев, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.

Премьер-министр посетил местный штаб регионального отделения возглавляемой им "Единой России" и поздравил коллег с успехом. По его словам, партия продемонстрировала очень хорошие и убедительные результаты в сложных и конкурентных условиях. На муниципальных выборах она получила приблизительно 85% голосов.

Как сообщает "ТВ Центр", Дмитрий Медведев отметил значительное улучшение результата в сравнении с предыдущими годами: укрепились позиции по множеству отдельных регионов и в целом по стране. Глава правительства назвал это хорошим примером того, как нужно работать. Медведев также поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга.

"Хочу также поздравить избранного губернатора Санкт-Петербурга, Александра Дмитриевича Беглова, которого я тоже привёз в штаб "Единой России". Он самовыдвиженец, но мы все прекрасно понимаем, как и люди, которые живут в нашем городе, что Александр Дмитриевич не порывал своих связей с "Единой Россией". Мы также считаем Александра Дмитриевича близким нам человеком. Поздравляем ещё раз и желаем успехов в должности губернатора Санкт-Петербурга", - сказал премьер-министр.

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