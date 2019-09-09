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"Пьяным" концертом Билана занялись наркологи

20:36
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Выступление сочли неудачным

Скандальное выступление Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре сочли странным не только зрители, но и опрошенные журналистами эксперты. Горожане, с нетерпением ожидавшие концерта звезды, решили, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Со зрителями пришлось согласиться и наркологу Алексею Казанцеву.  "Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах", - заявил эксперт телеканалу РЕН ТВ. По словам медика, выступление Билана выглядит, как неудачная импровизация – хотя Казанцев и затруднился определить, насколько изменено состояние артиста.

8 сентября Дима Билан выступал на площади Куйбышева в Самаре. Горожане отметили, что певец не попадал в ноты, совершал странные телодвижения и выкрикивал не менее странные "приветствия". Тем не менее, представители артиста заявили, что со здоровьем у него все в порядке, и никаких проблем во время концерта в Самаре не было.

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