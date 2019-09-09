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Генпрокурор Украины готовится к аресту Порошенко

21:02
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Рябошапка признался, что рука не дрогнет

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уверен, что перед законом все равны. И он лично готов потребовать ареста бывшего президента Петра Порошенко. И не только его – а любого, кто заседает в парламенте.
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"Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте", - заявил украинский генпрокурор в интервью "РБК-Украина".

На данный момент Государственное бюро расследований Украины изучает 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко. Экс-президента уже несколько раз вызывали на допрос, однако показания он дал лишь дважды – проигнорировав остальные повестки по причине, как объяснил его адвокат, большой занятости в парламенте.

Как отмечается, Петр Порошенко – единственный из бывших украинских президентов, который является депутатом Верховной Рады IX созыва. Однако неприкосновенность с депутатов снимают – народные избранники поддержали соответствующий закон, он вступит в силу с 1-го января 2020-го. Порошенко допросили по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", передает РИА Новости.

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