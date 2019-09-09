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Трамп разорил датскую полицию на 4 миллиона

21:27
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Копенгагену дорого обошелся сорванный визит

Около 4 миллионов крон – или почти 600 тысяч долларов – потеряла полиция Дании из-за своенравного президента США. В немалую сумму обошлась стражам порядка Дании подготовка к визиту Дональда Трампа в Копенгаген. Однако американский лидер в итоге не приехал.
Битва за ресурсы: зачем Трампу понадобилась Гренландия

Сорвался визит из-за разногласий Трампа с властями Дании по вопросу покупки Гренландии. Президенту США приглянулся этот остров и он заявил о намерении приобрести его. Однако гренландцы заявили, что своей землей не торгуют, а датские власти даже обиделись из-за предложенной американским лидером суммы.

Продажу автономии категорически отказались обсуждать как премьер Дании Метте Фредериксен, так и представители Гренландии. В результате Трамп заявил, что, поскольку перспектив диалога по Гренландии не видно, он откладывает запланированный на 2-3 сентября визит в Данию и прием у королевы Маргрете II, пишет Bloomberg.

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