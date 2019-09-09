Трамп разорил датскую полицию на 4 миллиона

Копенгагену дорого обошелся сорванный визит

Около 4 миллионов крон – или почти 600 тысяч долларов – потеряла полиция Дании из-за своенравного президента США. В немалую сумму обошлась стражам порядка Дании подготовка к визиту Дональда Трампа в Копенгаген. Однако американский лидер в итоге не приехал.

Сорвался визит из-за разногласий Трампа с властями Дании по вопросу покупки Гренландии. Президенту США приглянулся этот остров и он заявил о намерении приобрести его. Однако гренландцы заявили, что своей землей не торгуют, а датские власти даже обиделись из-за предложенной американским лидером суммы.

Продажу автономии категорически отказались обсуждать как премьер Дании Метте Фредериксен, так и представители Гренландии. В результате Трамп заявил, что, поскольку перспектив диалога по Гренландии не видно, он откладывает запланированный на 2-3 сентября визит в Данию и прием у королевы Маргрете II, пишет Bloomberg.