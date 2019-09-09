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Замороженный: найдено тело пропавшего 43 года назад альпиниста

21:48
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Отец искал исчезнувшего сына до самой смерти

Тело альпиниста, пролежавшее во льду 43 года, найдено во Французских Альпах. Останки человека обнаружили сотрудники полицейской горноспасательной службы на одном из ледников в горном массиве Экрен.
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Спасатели уверены, что речь идет о 20-летнем Жан-Франсуа Бенедетти. Молодой человек отправился в одиночку в горы  25 июля 1976 года и не вернулся. Отец альпиниста несколько десятков лет продолжал поиски в этом районе. После смерти отца в 2018 году поиски продолжил брат погибшего со своими друзьями.

9 сентября двое спасателей были доставлены на высоту примерно в 3 тысячи метров над уровнем моря. Они привезли оттуда обрывки одежды оранжевого цвета и часть человеческих останков. Собрать их полностью не удалось - на леднике начался камнепад. Зона стала нестабильной из-за потепления климата. Спасатели считают, что именно поэтому ледник подтаял и останки нашлись, передает агентство France-Presse.

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