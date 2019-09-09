ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дети стали жертвой стрельбы в Нидерландах

22:20
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Опубликовано видео с места трагедии

Полиция Нидерландов сообщила об инциденте со стрельбой в жилом доме в городе Дордрехт. По данным стражей порядка, есть погибшие.
Нидерланды объявили о кибервойне с Россией

Как стало известно, полицейские нашли в доме троих погибших, двое из них – дети. Один человек тяжело ранен. Следователи считают, что  стрельба стала результатом семейного конфликта.

На месте ЧП – несколько машин скорой помощи, два вертолета службы спасения и наряды полиции. ТВЦ.RU публикует видео с места трагедии:

Мэр Дордрехта Ваутер Кольфф выразил соболезнования всем пострадавшим в соцсети Twitter. Деталей происшествия власти не раскрывают.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Полиция Нидерландов
Полиция Нидерландов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.