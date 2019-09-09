Дети стали жертвой стрельбы в Нидерландах

Опубликовано видео с места трагедии

Полиция Нидерландов сообщила об инциденте со стрельбой в жилом доме в городе Дордрехт. По данным стражей порядка, есть погибшие.

Как стало известно, полицейские нашли в доме троих погибших, двое из них – дети. Один человек тяжело ранен. Следователи считают, что стрельба стала результатом семейного конфликта.

На месте ЧП – несколько машин скорой помощи, два вертолета службы спасения и наряды полиции. ТВЦ.RU публикует видео с места трагедии:

Мэр Дордрехта Ваутер Кольфф выразил соболезнования всем пострадавшим в соцсети Twitter. Деталей происшествия власти не раскрывают.

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