Как у Началовой: у Ким Кардашьян нашли неизлечимую болезнь

Звезда разрыдалась в прямом эфире

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что она неизлечимо больна. У модели нашли красную волчанку и ревматоидный артрит.

Ким раскрыла информацию о серьезной болезни на ТВ-шоу. Она пожаловалась на хроническую усталость, а также то, что у нее часто немеют руки и опухают суставы. После этого родственники отправили ее на обследование.

Анализы показали, что Ким серьезно больна, пишет Daily Mail. 38-летняя супруга рэпера Канье Уэста узнала от врачей неутешительный диагноз прямо во время шоу и разрыдалась в прямом эфире. Теперь ей необходимо пройти полное обследование, чтобы подтвердить результаты анализов.

Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. У Началовой осталась дочь Вера. СМИ сообщали, что при жизни Началова страдала от подагры, волчанки и диабета.

Видео: передача "Мой герой" с Юлией Началовой

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