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Выяснилась неожиданная опасность брюшного жира для женщин

08:27
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Каждый лишний килограмм может привести к необратимым последствиям

Специалисты из Уппсальского университета в Швеции проанализировали состояние более 325 тысяч человек и пришли к выводу, что брюшной жир особенно опасен для женщин. 
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Как известно, избыток брюшного жира увеличивает риск возникновения сердечных болезней, диабета и некоторых видов рака. Новое исследование показало, что каждый килограмм жира на животе повышает вероятность развития диабета второго типа у женщин более чем в семь раз. 

"Такие результаты нас удивили, - признался доктор Аса Йоханссон. - Такое же количество жира у мужчин повышает вероятность появления заболевания чуть более чем в два раза". 

По его словам, при наборе лишнего веса относительно стройные люди в большей степени рискуют заработать диабет, чем полные. Дополнительный жир у тучных пациентов мало влияет на здоровье, отметил Йоханссон. 

"Основной причиной абдоминального ожирения является то, что мы слишком много едим и слишком мало тренируемся", - пишет Medical Press

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