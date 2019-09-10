Выяснилась неожиданная опасность брюшного жира для женщин

Каждый лишний килограмм может привести к необратимым последствиям

Специалисты из Уппсальского университета в Швеции проанализировали состояние более 325 тысяч человек и пришли к выводу, что брюшной жир особенно опасен для женщин.

Как известно, избыток брюшного жира увеличивает риск возникновения сердечных болезней, диабета и некоторых видов рака. Новое исследование показало, что каждый килограмм жира на животе повышает вероятность развития диабета второго типа у женщин более чем в семь раз.

"Такие результаты нас удивили, - признался доктор Аса Йоханссон. - Такое же количество жира у мужчин повышает вероятность появления заболевания чуть более чем в два раза".

По его словам, при наборе лишнего веса относительно стройные люди в большей степени рискуют заработать диабет, чем полные. Дополнительный жир у тучных пациентов мало влияет на здоровье, отметил Йоханссон.

"Основной причиной абдоминального ожирения является то, что мы слишком много едим и слишком мало тренируемся", - пишет Medical Press.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"