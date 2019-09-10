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Почти половина трудоспособных россиян под угрозой увольнения

08:48
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Профессиональные навыки более 20 миллионов россиян станут невостребованными

Около половины россиян в ближайшие 10 лет могут остаться без работы из-за цифровизации и автоматизации.

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Компетенции 20,1 миллиона россиян (это более 45% работников) станут неактуальны – их заменят роботы, пишет газета "Известия". Они смогут выполнять работу более качественно и дешевле.  

В первую очередь под удар попадут работники гостиничного и ресторанного бизнеса, роботы заменят до 73% сотрудников. Следом за ними идут занятые в сферах обрабатывающего производства (60%), сельского хозяйства (58%), розничной торговли (53%) и добычи полезных ископаемых (51%).

Тем не менее, ученые просят россиян не паниковать, ведь внедрение технологий не сможет произойти одномоментно. Однако уже сейчас стоит задуматься над своими перспективами и заранее пройти переобучение.

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