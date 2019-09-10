Закрыты школы и больницы: в Комсомольске-на-Амуре из-за ливней повреждена дамба

Всего за 3 дня в регионе осадки превысили месячную норму

В Комсомольске-на-Амуре - пик паводка. Подтоплены улицы, дома, больницы, закрыты школы и детские сады, передает "ТВ Центр".

Всего за 3 дня в регионе осадки превысили месячную норму. Ливень не прекращался и минувшей ночью. Уровень воды в Амуре поднялся до 827 сантиметров, это на 2 метра выше критической отметки.

В одном из районов города повреждена дамба. К месту направлены подразделения МЧС и военные. С помощью тяжелой техники они укрепляют защитные сооружения. На улицах работают пожарные автомобили и насосные станции. Откачивают воду из подвалов домов и с улиц. Специалисты оказывают помощь жителям, при необходимости эвакуируют их в пункты временного размещения. Там уже находятся 58 человек, в том числе 18 детей.

А в Амурской области к ликвидации последствий паводка привлечены военные. Они проводят дезинфекцию дорог, частных подворий и подсобных хозяйств в Благовещенске, и его окрестностях. Обработка необходима для предотвращения распространения инфекций.

"На территории города выпало более 83 миллиметров осадков. В результате чего оказались подтоплены многочисленные улицы города. Вода скопилась у нижних стоков Амура. На данный момент проводится откачка воды", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко.