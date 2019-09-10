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Смертоносный тайфун "Факсай" снес электростанцию

08:47
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Из-за разгула стихии тысячи людей застряли в аэропортах

В Японии бушует тайфун "Факсай". Он повредил крупнейшую в стране плавучую солнечную электростанцию, которая находится в соседней с Токио префектуре Тиба, передает "ТВ Центр".

Сильный ветер сдвинул как домино несколько сотен панелей, после этого часть из них загорелась. На борьбу с огнем ушло несколько часов.

Без света остались свыше полумиллиона человек. Перебои с электричеством не устранили до сих пор. Компании Nissan и Sony приостановили работу своих заводов - не удается запустить сборочные конвейеры. Повсеместно отключились светофоры, на дорогах пробки. Тысячи людей застряли в токийских аэропортах. Власти сообщают о трех погибших, счет пострадавшим идет на десятки.

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Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
Тайфун "Факсай"
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