В Сирии восстанавливают знаменитый на весь мир рынок Сук эль-Халь

Террористы практически полностью уничтожили базар

В сирийском Алеппо приступили к восстановлению знаменитого на всю страну и за ее пределами рынка Сук эль-Халь, в переводе его название означает "кардамоновый базар", передает "ТВ Центр".

В кратчайшие сроки предстоит восстановить все разрушенные коммуникации. Работа идет с рассвета и до поздней ночи. С помощью бульдозеров более 200 строителей засыпают траншеи, ликвидируют завалы, на грузовиках вывозят строительный мусор.

Во время боевых действий на этом месте располагался передний край обороны террористов. Под землей прорыли разветвленную сеть тоннелей. Причем строить эти укрепления заставляли местных жителей. Их держали здесь же в нечеловеческих условиях в переоборудованных под камеры торговых павильонах.

"Во время войны рынок очень пострадал, здесь был их опорный пункт. Они украли всё, трубы, провода, всё что было из меди или из железа. Всё здесь перерыли траншеями, подземных ходов было очень много. На восстановление всех коммуникаций нам потребуется не меньше трех месяцев, после этого будем восстанавливать торговые павильоны", - сообщил главный инженер строительства Ахмет аль-Люси.