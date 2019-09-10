"Мурашки по коже": кадры с места трагедии в детском саду Краснодара

Под упавшим деревом оказалась самая младшая ясельная групп

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двухлетней девочки, на нее упало дерево. Трагедия случилась 9 сентября на территории одного из детских садов, когда ясельная группа вышла на прогулку. Травмы получил ещё один ребёнок и воспитатель. Они госпитализированы. По одной из версий, причиной трагедии мог стать штормовой порыв ветра, передает "ТВ Центр".

"В результате порыва ветра произошел надлом дерева, которое упало в детском саду как раз на группу, где гуляли детки вместе с воспитателем в свой прогулочный час", - сообщил прокурор Западного округа города Краснодара Роман Сокол.

Это был каштан. На территории сада и рядом с ним их много, посадили вместо давно вырубленных тополей. Диаметр сломанного ствола 30-40 сантиметров. Дерево переломилось практически посередине, накрыв кроной чуть ли не половину территории детского сада. Все воспитанники в это время были на улице.

Под упавшим деревом оказалась самая младшая ясельная группа. Порядка двадцати ребят в возрасте двух-трех лет. Серьезные травмы получила воспитательница: есть подозрения на перелом позвоночника и костей таза. Еще в больницы были доставлены две девочки. Одну из них спасти врачам не удалось.

"Ничего не могу сказать. Пока только слухи. Но мурашки по коже. Честно. Ужасно", - поделился один из очевидцев трагедии.

В прокуратуре сейчас отмечают, что экстренные службы города сработали оперативно. На вызов в течение пяти минут сразу приехали детские реанимационные бригады. Следователи целый день работали в дошкольном учреждении. Срезы дерева будут отправлены на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России. Сейчас в первую очередь установят, почему вообще дерево упало. Ветер был, но ведь не ураганный. И потом попытаются выяснить, есть ли в этом человеческий фактор, например, коммунальные службы должны следить за состоянием зеленых насаждений, тем более вблизи детских учреждений и на их территории.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".