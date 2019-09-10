Распоясавшаяся Бузова устроила истерику в эфире

Звезду вывело из себя долгое ожидание съемок

Телеведущая Ольга Бузова закатила скандал на съемках программы "Бородина против Бузовой" с участием обитателей "Дома-2".

Скандально известная теледива устроила разнос участникам программы и съемочной группе из-за того, что ей пришлось два часа сидеть в гримерной и ждать начала съемок.

"Вы нормальные вообще? Я просто не понимаю, сколько можно вас ждать? Мы с [ведущим Владом] Кадони уже два часа сидим! Я так-то в пять утра встала, все хотят домой. Где операторы? Нет, в таком случае я вообще не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке?" - заявила Бузова на видео, опубликованном на Rutube.

Почему 33-летняя артистка вышла из себя? Причин может быть несколько. Недавно, например, Бузова потеряла лидерство в рейтинге самых популярных россиян в Instagram. Ее место занял чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который скоро станет отцом в третий раз. У спортсмена прибавилось подписчиков после победы над американцем Дастином Порье. На его страницу подписано более 16,4 миллиона человек, а на страницу Бузовой - 16,3 миллиона.

Не только это могло сказаться на поведении артистки. Недавно у ее отца возникли проблемы с законом. Если Игорь Бузов не отдаст казне долг в размере 32 тысяч рублей, то на него могут завести уголовное дело.