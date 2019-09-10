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Болтливый Трамп едва не спровоцировал международный скандал

09:15
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Из России экстренно вывезли американского шпиона

Из-за излишней болтливости президента США Дональда Трампа американским спецслужбам пришлось экстренно вывозить своего шпиона из России.

Это произошло еще в 2017 году. "Осведомителя" экстренно вывезли из страны из-за того, что Трамп "небрежно относился к секретной информации" и был риск разоблачения.

В свою очередь Трамп заявил, что ничего об этом не знает, но полностью доверяет данным ЦРУ, которое заявило, что информация о шпионе "неточная". "Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю", - цитирует американского президента "Газета.Ru".

В российском МИД заявили, что информация американских СМИ  - это не что иное, как "бред и чистой воды паранойя".  

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