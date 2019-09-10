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Лишившаяся старшего сына Джоли снова станет мамой

09:36
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Она хочет заполнить образовавшуюся пустоту

44-летняя актриса Анджелина Джоли в ближайшие месяцы намерена усыновить седьмого ребенка. На такой шаг она решилась после того, как ее старший сын Мэддокс бросил семью и отправился учиться в Южную Корею. 
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Как пишет RadarOnline.com, голливудская актриса тяжело переживает расставание с Мэддоксом. Возникшую после его отъезда пустоту она хочет заполнить новым ребенком, у которого сейчас нет дома. 

Учитывая многочисленные связи Джоли, у нее не должно возникнуть проблем с усыновлением нового малыша, живущего в другой стране. "Она прорабатывает этот вопрос очень основательно. Она снова предпочтет забрать ребенка из бедного региона, с которым она знакома, например, из Сирии или другой части Ближнего Востока", - сказал осведомленный источник. 

По слухам, недавно Анджелина Джоли попыталась наладить свою личную жизнь и даже сходила на несколько свиданий, однако пока еще никому не удалось завоевать ее сердце. 

Ранее сообщалось, что 18-летний Мэддокс решил изучать биохимию в университете Ёнсе в Сеуле. Он давно интересовался корейской культурой и учил корейский язык. Некоторые поклонники Джоли назвали отъезд Мэддокса побегом. Якобы ему надоело жить с мамой, которая находится в нестабильном психологическом состоянии после развода с актером Брэдом Питтом. 

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