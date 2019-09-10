Чистый госдолг России опустился ниже нулевой отметки

Этот случай точно попадет в российские учебники

Чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля.

На 1 августа внутренний и внешний долг федерального правительства и регионов составлял 16,2 триллиона рублей, а ликвидные активы федеральных и региональных властей и внебюджетных госфондов – 17,6 триллиона рублей, сообщает РБК.

Таким образом, с середины 2019 года госдолг стал меньше, чем ликвидные активы.

Долг ушел в отрицательную зону впервые после начала падения цен на нефть и первых антироссийских санкций за присоединение Крыма. Это стало возможно благодаря золотовалютным резервам, которые смогли покрыть его.

"То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники", - прокомментировал ситуацию министр экономического развития Максим Орешкин.