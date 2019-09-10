"Он оступился": Билана пожалели после страшного позора

Покаявшегося артиста похвалили за честность

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал поведение звезд, которые поддержали певца Диму Билана после его провального выступления в Самаре.

37-летний музыкант выступил на концерте по случаю Дня города. По словам очевидцев, Билан находился в неадекватном состоянии, пел под фонограмму, показывал неприличные жесты и издавал странные звуки, которые мало похожи на пение. Его выступление возмутило многих горожан. В Сети создали петицию, осуждающую поведение певца.

Позднее Дима Билан извинился перед публикой. Он признался, что перед выходом на сцену переборщил с коньяком. Артист давно не пил, поэтому алкоголь сильно на него подействовал. Билан пообещал подарить Самаре детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей, а также дать бесплатный концерт "с хорошим звуком, с хорошим мной". Подобного больше не повториться, пообещал музыкант.

Звезды шоу-бизнеса похвалили коллегу за честность. "Все мы не без греха! - написал в Instagram певец Филипп Киркоров. - Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста!"

"Дима, в Самаре будет, без сомнений, наверное, лучший концерт в твоей жизни, - отреагировала продюсер Яна Рудковская. - Ты - большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил шутливый стих, призвав Билана не беспокоиться по поводу случившегося. "Дмитрий, брось, наплюй, да лан. Повезло Самаре разом, Наблюдать, как Д. Билан, В зюзю пьяный вертит тазом", - написал он в соцсети.

Такая реакция звездного сообщества приятно удивила члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна.

"Своих зрителей всегда нужно уважать. Если речь идет о дне города, о бесплатном для зрителей концерте, это вовсе не означает, что к аудитории можно относиться пренебрежительно. Я видел эти кадры с концерта. Вовсе не удивлен тому, что местные жители решили в форме петиции обратить внимание на это безобразие. Хорошо, что Билан уже признал, что был на концерте нетрезв и повторит это выступление, но уже в идеальной форме. А с другой стороны, хорошо, что у Билана коллеги такие сплоченные. В момент, когда он оступился, они выступили в его защиту. Артисты редко собираются воедино. И в случае с Димой Биланом у него есть возможность лишний раз убедиться в том, кто из коллег по цеху в любой, самой сложной ситуации его поддержит. Киркоров, пусть его и ругают многие (чаще всего по делу), всегда в таких случаях приходит на выручку. Ну а Яна Рудковская - настоящая львица. За своего подопечного всегда горой. Респект", - сказал Манукян ТВЦ.RU.

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