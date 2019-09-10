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Итоги выборов: поддержка власти и "Единой России" будет расти

10:52
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Оппозиция готова работать с властью

Общественное мнение в стране стабилизировалось. Благодаря этому Россия избежала вторых туров на прошедших в минувшее воскресенье выборах.

Кандидаты от "Единой России" заметно укрепили свои позиции, заявил в эфире программы "События.25-ый час" генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Кроме того, оппозиция готова работать с властью над общими вопросами.

"Я убежден, что в ближайшие годы поддержка власти и "Единой России" на выборах может вырасти, но при условии, если будут транслироваться электоральные послания, основанные на нуждах людей", - подчеркнул эксперт.

8 сентября в Москве прошли выборы в Мосгордуму. Явка превысила 21% - это больше, чем в ходе прошлого голосования на выборах в городской парламент. 26 мест в городской думе достались самовыдвиженцам, поддержанных "Единой Россией", 13 – коммунистам, по три места получили кандидаты от партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". 12 сентября, в четверг, новая городская дума принесет присягу.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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