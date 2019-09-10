"Буду бить за все": опубликована переписка Михаила Хачатуряна с дочерьми

Отец регулярно угрожал и унижал девочек

В Сети появилась переписка убитого Михаила Хачатуряна со своими дочерьми.

Ее взяли из телефона Хачатуряна, который нашли на месте убийства в июле 2018 года. Полная расшифровка текста есть у следствия, ее часть опубликовал "Московский комсомолец".

Общение сестер и отца полно угроз и нецензурных выражений в отношении девочек. Из-за этого понять смысловую нагрузку очень сложно, однако переписка сполна передает атмосферу, в которой жили Крестина, Ангелина и Мария.

"У вас 7 минут. По вайберу показывает был инет м*нет, или нет", "Приеду маму вашу....., что хорошего тварь!", "…Буду бить за все, убивать буду…", "И Бога имя не давай, шлюха, ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай мразь, ай проститутка….", "Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас проституток.. До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас публично...", - приводит издание выдержки из переписки Михаила с девочками в соцсетях.

При этом в ответных сообщениях сестры общаются с отцом уважительно, обращаясь к нему на вы, боясь лишним словом вызвать очередную порцию гнева: "Мы с собакой гуляли. Интернета не было", "Мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете?", "Я имею ввиду, что поняла Вас".

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Сестрам было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь адвокатам девушек предстоит доказать, что они действовали в рамках самообороны.

Видео: трагедия сестер Хачатурян