Подари жизнь: восьмилетнему Макару Белоногову срочно нужна помощь

Он борется с тяжелой болезнью – острым лимфобластным лейкозом

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Макара Белоногова. Мальчику восемь лет. Он борется с тяжелой болезнью – острым лимфобластным лейкозом. Необходим курс лечения новейшим противоопухолевым препаратом. Для этого требуется почти полтора миллиона рублей. Помочь Макару может каждый из нас.

Макар выходит в больничный коридор, словно на шумную трассу. Медленно, оглядываясь по сторонам. Каждый шаг - это маленькая победа. Наконец-то колени начали сгибаться. Месяц он вообще не мог ходить - лежал без сил. Сейчас, конечно, и ноги еще сильно болят, и руки, но мальчик не останавливается.

Он заболел два года назад. Врачи долго не могли поставить диагноз - ни в родных Березняках, ни в Перми. Где только не лежал! У мальчика были настолько сильные боли во всем теле, что подозревали то энцефалит, то менингит, то артрит. И уже от кардиологов он попал к онкологам.

С диагнозом лейкоз Макар прошел полный курс лечения химиотерапией. Все шло благополучно, месяц назад должны были выписать. И всё - в школу, к друзьям! Но... болезнь вернулась. Да с такой силой, что даже самым близким и сильным стало страшно.

"У него были очень сильные боли. Он кричал. Пока не обезболивали. Вплоть до лейкопластырей наркотических. В самолете с нами летел врач-реаниматолог. Даже с капельницей, даже в самолете его капали. Сотрудники аэропорта проводили до скорой. И на скорой нас привезли сюда", - рассказала мама Макара Ольга Белоногова.

"Приехал он в достаточно тяжелом состоянии. У него была температура, были боли, приходилось его обезболивать. У Макара, к сожалению, острый лимфобластный лейкоз - очень ранний рецидив. Он нуждается в терапии противорецидивной", - сообщила врач-гематолог Юлия Дьяконова.

В Москве врачи испробовали всё возможное лечение, провели несколько курсов химиотерапии. Не помогло. Макар уже знает, как опасен ранний рецидив. И что времени у него очень мало. Нужна срочная пересадка костного мозга, а войти в ремиссию поможет лишь нестандартная схема лечения. Есть, есть новейший препарат - "Блинцито". Он действует мощно и точечно - уничтожает лишь клетки опухоли. Для спасения Макара нужно 9 флаконов. Но они очень дорогие. Семья не в силах найти почти полтора миллиона рублей.

"Мы рассчитываем на выход ребенка в полную ремиссию, потому что этот препарат показал эффективность как у детей, так и у взрослых. Таким образом мы попытаемся ему помочь и провести трансплантацию костного мозга в идеальных условиях", - отметила Врач-гематолог Юлия Дьяконова.

Макар давно не видел ничего, кроме палаты и коридора. Успокаивает маму, что ему и так хорошо - просто сидеть на кровати, запускать волчки, здесь же учить уроки. О том, чем займётся дома, когда вернётся, не говорит.

Мама всё объясняет: мальчик столько перенёс, что вся семья давно ничего не загадывает. "Мы так далеко планы не строим. Так, на завтра-послезавтра. Всякое может случиться, поэтому как-то так. Самое простое мы пройдем тяжело. Зато сложное – легко", - говорит она.

Сколько силы духа у этого мальчика с прозрачной кожей и добрыми, всё понимающими глазами. Опять встаёт, чтобы дойти до окошка. Ноги болят нестерпимо, но ведь врач велел ходить? Значит, надо.

А еще у Макара нет мечты. Несколько раз спрашивали, лишь качает головой. Но у него есть вера - в свои силы, и в людей с отзывчивым сердцем. Помочь ему несложно. Достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. И подарить ребёнку жизнь.

Ольга Стрельцова, Станислав Ильин, "ТВ Центр".