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"Самый лучший в мире папа": Собчак неожиданно обратилась к Виторгану

10:38
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Звезда показала подросшего сына

Трехлетний Платон, сын телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, подарил папе аппликацию из листьев по случаю дня рождения. 10 сентября Виторгану исполнилось 47 лет. 
Собчак показала округлившийся живот

Собчак выложила в Instagram фото сына, который держит в руках изображение дуба. Эту аппликацию малыш сделал вместе с мамой.   

"Дорогой папа Максим! Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок - с ним все было бы сильно проще. Свети всегда и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа", - написала Ксения Собчак. 

Этот трогательный пост мгновенно собрал тысячи отметок "Нравится". 

- Такой зайка. 

- Супер-сын и супер-папа. 

- Какая Вы умничка! И сын вылитый папа!

- Копия папы. 

- Как же круто после развода сохранить такие отношения. 

Максим Виторган в своем Instagram поблагодарил своих друзей и близких за поздравления. "С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году, и этим надо пользоваться", - написал он, выложив селфи с мороженым. 

Напомним, Собчак и Виторган поженились в 2013 году, через три года у них родился сын. В 2019 году звезды расстались, сохранив дружеские отношения. Телеведущая начала встречаться с режиссером Константином Богомоловым, а актер - с коллегой Нино Нинидзе. 

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Видео: драка Виторгана и Богомолова

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