Родителей будут информировать о необходимых детям прививках

В Москве 170 тысяч малышей оказываются беззащитными перед инфекциями по вине пап и мам

В столице создан электронный реестр прививок. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы, в него занесены данные более 1,9 миллиона детей.

"Со 2 сентября все данные о профилактических прививках детей поступают в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС)", - отметили в департаменте.

Москва стала первым регионом, где создана такая онлайн-база данных всех прививок из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в России.

Новая прозрачная информационная система наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах. "В базе содержатся данные прививочных карт более 1,9 миллиона детей. Согласно этим данным, родители 9% детей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований, то есть медотвода от врача у детей нет", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, ссылаясь на данные реестра, около 170 тысячи малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин.

Подчеркивается, что электронный паспорт прививок позволяет врачам видеть информацию о всех прививках онлайн-режиме. Медики смогут планировать, сколько детей и от каких инфекций нужно вакцинировать.

ЕМИАС позволяет не только сохранять информацию о сделанных прививках, но и указывать причины, по которым ребенок не был привит. Для здравоохранения Москвы этот сервис важен еще и тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребенка. Теперь медики могут вести работу целенаправленно с теми, кто забыл или посчитал прививку необязательной.

Родителям система будет напоминать о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее с помощью SMS и email-рассылки.

Между тем в департаменте отметили, что случаи отказа от вакцинации участились во многих странах. "Это связано во многом и с тем, что некоторые инфекционные заболевания успели "позабыться" современным поколением. Многие родители не видят смысла прививать детей от, например, дифтерии", - заявили в пресс-службе.

Более того, в последние годы среди молодых родителей получила распространение мода отказа от вакцинации детей. "Кто-то прислушивается к недобропорядочным СМИ, распространяющим информацию о бесполезности вакцин или побочных эффектах от прививок. Кто-то, опять-таки под влиянием распространяющихся беспочвенных слухов в Интернете, не доверяет качеству вакцин. А страдают в результате дети, которые вместо школы, кружков, общения со сверстниками вынуждены с высокой температурой сидеть дома на карантине. Причем если семья многодетная, то переболеть придется всем детям", - добавили в департаменте.

Напомним, 4 сентября в России стартовала вакцинация против гриппа. В 2019 году за счет бюджета запланировано привить 45% населения.