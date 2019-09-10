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В детском саду Читы обрушился потолок (видео)

11:52
  • вторник
  • 10 сентября 2019

По счастливой случайности дети не пострадали

В детском саду Читы обрушился потолок. В момент происшествия в помещении никого не было, дети гуляли на улице, передает "ТВ Центр".

Тяжелое перекрытие рухнуло в игровой, где воспитанники проводят большую часть времени. Под плитами оказалась и детская мебель и игрушки. Потолок в комнате уже начали восстанавливать, а группу временно перевели в другое помещение.

Прокуратура Читы начала проверку, во время которой установят причины происшествия. Также будут проинспектированы все детские сады в городе.

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Обрушение потолка в детском саду
Обрушение потолка в детском саду
Обрушение потолка в детском саду
Обрушение потолка в детском саду
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