В детском саду Читы обрушился потолок (видео)

По счастливой случайности дети не пострадали

В детском саду Читы обрушился потолок. В момент происшествия в помещении никого не было, дети гуляли на улице, передает "ТВ Центр".

Тяжелое перекрытие рухнуло в игровой, где воспитанники проводят большую часть времени. Под плитами оказалась и детская мебель и игрушки. Потолок в комнате уже начали восстанавливать, а группу временно перевели в другое помещение.

Прокуратура Читы начала проверку, во время которой установят причины происшествия. Также будут проинспектированы все детские сады в городе.